Traficantes são presos durante patrulhamento da Brigada Militar em Rolante

Apreensão aconteceu no domingo.

Dois traficantes foram presos durante patrulhamento da Brigada Militar realizado em Rolante. A apreensão aconteceu no bairro Rio Branco, por volta das 3 horas do domingo. Duas pessoas em uma motocicleta foram abordadas e o condutor carregava no bolso uma quantia em dinheiro. O carona trazia consigo 22 trouxas de cocaína e confessou que pretendia vender a droga. Os dois, que não tiveram nome revelados, foram autuados em flagrante na Delegacia de Taquara.