Brigada Militar efetua prisão por furto de veículo

Acusado foi pego na rua do Hospital em Taquara.

A Brigada Militar efetuou uma prisão por furto de veículo em Taquara. O fato aconteceu nesta segunda-feira, na rua General Emílio Lúcio Esteves (via que sedia o Hospital Bom Jesus), no bairro Sagrada Família. Foi preso em flagrante um homem de 25 anos, que não teve seu nome revelado. Segundo as informações, o acusado estava usando uma chave micha na tentativa de furtar um automóvel Kadett cinza.