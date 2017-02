Gerente de posto é baleado em Três Coroas

Assalto ocorreu nesta segunda-feira.

O gerente de um posto de combustíveis foi baleado em Três Coroas. O fato aconteceu nesta segunda-feira pela manhã, no posto Charrua situado na ERS-115. Segundo as informações iniciais da Brigada Militar, a vítima, que não teve o seu nome divulgado, levou três tiros e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Dois homens em uma moto teriam participado do assalto, ocorrido por volta de nove horas. Eles fugiram após o crime e a Brigada ainda realiza buscas.