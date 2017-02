Vinte e nove gols na rodada de abertura do Praiano

Campeonato Municipal começou no sábado em Taquara

O Campeonato Municipal Praiano começou a edição de 2017 no último sábado, no Balneário João Martins Nunes (Prainha), em Taquara. Vinte e nove gols foram marcados na competição, que dá sequência às rodadas na próxima quarta-feira, na categoria livre, e no final de semana, nas duas categorias em disputa (livre e veterano).

PRIMEIRA RODADA

Livre - Sábado - 28/01



Atacado Leia 0 x 0 Nova Geração

Palmeiras 4 x 1 Fênix

Mercado Petrópolis/Becus City 1 x 0 União Sporting/Santos

Fruteira Ideal 1 x 3 Bitruka

Olaria F.C. 1 x 0 Juventude

Vila Nova 1 x 1 Olaria Empresa

Atacado Leia 3 x 2 Cassio Motos/2T Martelinho de Ouro

Palmeiras 1 x 3 União Mundo Novo



Veterano - Domingo - 29/01



Vila Nova 0 x 1 Aimoré

Fênix 3 x 0 Força/Bar do Neninho

Fruteira Ideal 1 x 1 Santos

Vila Nova 3 x 0 Fênix



PRÓXIMA RODADA

Livre - Quarta-feira - 1º/02



Mercado Petrópolis/Becus City x Força Livre/Madepinos

União Sporting/Santos x Vila Nova

Fênix x Olaria F.C.

Nova Geração x Fruteira Ideal



Veterano - Domingo - 5/02



Vila Nova x Força/Bar do Neninho

Aimoré x Santos

Fruteira Ideal x Fênix

Santos x Forã/Bar do Neninho