Caixa inicia pagamento do FGTS a vítimas da enchente em Rolante

Trabalhadores que tiveram casas atingidas têm direito ao saque do benefício

A Caixa Econômica Federal informou que deu início, nesta segunda-feira (30), ao atendimento para liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores residentes em Rolante, que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes decorrentes das fortes chuvas ocorridas no estado. A prefeitura decretou estado de emergência, em razão da enchente que atingiu a cidade, situação que permite, aos trabalhadores que tiveram sua residência afetada, realizar o saque do benefício.

Desta segunda até 3 de fevereiro, os trabalhadores que quiserem antecipar o recebimento devem solicitar a liberação do seu FGTS diretamente pelo telefone 0800.726.0207, opções 3 e, em seguida, opção 2, das 8 às 18 horas. Esse procedimento dispensa o encaminhamento presencial, antecipando o recebimento dos valores. Tenha em mãos o número do PIS e os documentos de identificação, além do número da conta na Caixa (os valores podem entrar diretamente na conta, para quem possuir).

A partir do dia 6 de fevereiro, será feito atendimento presencial para solicitar a liberação do FGTS, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador (conforme tabela abaixo), no Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT, localizado no Lar Juvenil (Avenida Borges de Medeiros nº 1458, no centro da cidade). O horário de atendimento será das 9h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira. Importante as pessoas terem em mãos o número do CPF, Cartão do Cidadão (com senha) ou o número da conta na Caixa (para crédito dos valores) e o número do telefone celular (para aviso do débito via SMS). Isso agilizará o atendimento e facilitará a disponibização dos recursos aos beneficiários.

Quem pode sacar:

Os trabalhadores, residentes nas áreas atingidas e cuja água da enchente adentrou as residências, em Rolante, de acordo com o decretado pelo público local, têm direito a sacar o valor existente, limitado a R$ 6.220,00 por conta vinculada do FGTS. É preciso ter saldo em conta para realizar o resgate, e o trabalhador não pode ter realizado saque do Fundo, por situação de emergência ou estado de calamidade pública, em período inferior a um ano.

Documentação necessária (originais e cópias):

- Carteira de Identidade (também são aceitos carteira de habilitação, passaporte e novo modelo da Carteira do Trabalho);

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou CNIS (a ser retirada no INSS) ou CAGED (a ser retirada no Ministério do Trabalho);

- Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água - com a devida identificação do CEP-, telefone, condomínio), emitido no período de05/09/2016 à 04/01/2017 (data de leitura/postagem nos Correios). No caso em que o trabalhador não possua nenhum dos comprovantes acima em seu nome, deverá solicitar uma Declaração da Prefeitura, assinada pelo prefeito municipal, contendo todos os dados/exigências;

- Cartão do Cidadão (opcional).

- Cartão ou o número da conta na Caixa, para facilitar o crédito, caso possua.

Importante: trazer as cópias dos documentos, sem as quais não será possível fazer o encaminhamento.

Calendário de atendimento:

DATA PÚBLICO LOCAL DE ATENDIMENTO De 30 de Janeiro a 03 de Fevereiro TODOS 8.007.260.207 Opção 3 e, em seguida Opção 2 De 06 a 10 de Fevereiro Aniversariantes Janeiro e Fevereiro 0800.726.0207 ou Posto de Atendimento ao Trabalhador De 10 a 17 de Fevereiro Aniversariantes Março a Maio 0800.726.0207 ou Posto de Atendimento ao Trabalhador De 20 de fevereiro a 03 de Março Aniversariante Junho a Setembro 0800.726.0207 ou Posto de Atendimento ao Trabalhador De 06 a 10 de Março Aniversariantes Outubro a Dezembro 0800.726.0207 ou Posto de Atendimento ao Trabalhador

Serviço:

Habilitação para o saque do FGTS em Rolante

Período: de 30 de janeiro a 10 de março

Horário: das 9h00 às 13h - segunda-feira a sexta-feira.

Local: Via 0800.726.0207 (Opção 3 e, em seguida Opção 2) ou

A partir de 06 de Fevereiro, no Posto de Atendimento ao Trabalhador, localizado no Lar Juvenil (Avenida Borges de Medeirosnº 1458, Centro)