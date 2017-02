Concluído primeiro curso da Assistência Social em Parobé

Curso foi sobre Costura e Transformação de peças para o vestuário.

Na última quinta-feira (26) foi finalizada a formatura do primeiro curso de Introdução a Costura e Transformação de peças para o vestuário, iniciativa realizada pela Secretaria de Assistência Social de Parobé, em parceria com Sindicato Rural do Vale do Paranhana. Ministrado pela instrutora Elizete Inês MognondoServiço Nacional de Aprendizagem Rural(SENAR), o projeto foi organizado pelo Programa de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS), e teve uma carga horária total de 32 horas.



“Queremos trazer vários projetos e muitos cursos para o município. Sabemos que é muito importante se aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Mas sabemos que isso não para por aqui, hoje vocês concluíram o curso, agora já estão aptas para vender os produtos confeccionados. Podemos pensar em dar continuidade com uma espécie de feirinha. As portas da secretaria de Assistência Social estão sempre abertas”, destaca o secretário da pasta, Adriano Azeredo.



O curso é direcionado aos usuários do Cadastro Único da Assistência Social. Uma das beneficiadas foi Elza Maria Rodrigues Oliveira, de 42 anos, que concluiu as aulas com satisfação e muito esforço durante a rotina diária. “Foi muito produtivo este curso, aprendemos muito sobre corte e costura de roupas. Uma das coisas destacadas pela professora é poder aproveitar o que temos em casa. Assim aprendemos a utilizar muitas coisas, oferecendo um produto final bonito e de baixo custo”, conta Elza.Para a ministrante, as possibilidades de mercado estão abertas às concluintes do curso. “Elas aproveitaram muitas roupas que estavam sendo deixadas de lado, para fazer bolsas, nécessaires ou até mesmo a customização destas peças. A partir de agora todas podem vender seus produtos, montar um pequeno atelier e, em casa mesmo, fazer alguns reparos e ajustes e roupas” comenta Elizete.



Próximo curso a ser ofertado, de forma gratuita, será o de inclusão digital, que vai ocorrer nos dias 06 e 07 de fevereiro. Para mais informações, os interessados devem comparecer na Av. das Nações, 325, Centro (junto ao SINE).