Secretaria de Agricultura de Rolante vai receber kit para Inspeção Municipal

Equipamentos serão utilizados nas vistorias de inspeção animal

Divulgação

Fleck, Sartori e Mário de Andrade Madalena na entrega dos equipamentos em Porto Alegre.

O secretário da Agricultura de Rolante, Jair Fleck, assinou, na presença do governador José Ivo Sartori e do delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Mário de Andrade Madalena, o protocolo de recebimento de um kit para a Inspeção Municipal, através do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial (SUSAF), na última quinta-feira, 26, no Palácio Piratini.

O kit é composto por um notebook, máquina fotográfica e outros acessórios utilizados para a inspeção. Na oportunidade, Fleck solicitou a Andrade a viabilização de recursos do MDA para a Secretaria da Agricultura de Rolante, que teve muitos prejuízos com a enchente do dia 5 de janeiro, atingindo cerca de 640 produtores na zona rural.