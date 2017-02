Terça-feira é o último dia para parcelar IPVA 2017 em até três vezes

Alerta foi divulgado pelo governo do Estado.

Termina nesta terça-feira (31) o prazo parao contribuinte interessado em parcelar o IPVA 2017 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Quem pagar a primeira parcela até esta data terá um desconto de 3% sobre o valor do imposto, além das demais vantagens do Bom Motorista e Bom Cidadão. Até o momento, 1.275.071 veículos estão com o IPVA 2017 em dia, dos quais 291.749 optaram pelo parcelamento.





Dos mais de R$ 838,6 milhões de arrecadação bruta alcançados até agora, 42,29% referem-se a veículos emplacados na região do Vale do Taquari, proporcionalmente, o maior índice de pagamento. As regiões da Serra e do Vale do Rio Pardo vêm, na sequência, com o segundo e o terceiro maior percentual.

Quitação com 22,4% de desconto

Esta terça-feira é também a data-limite para quem quiser quitar o imposto com descontos que podem chegar a 22,4%. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos, terão mais 15% de deduçaõ. Para quem não foi multado há dois anos, o índice de desconto é de 10%, e quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha mais 5% de dedução. O pagamento parcelado prevê descontos também para as duas parcelas seguintes: em fevereiro, desconto de 2%, com vencimento até o dia 24; e março, desconto de 1%, com vencimento até o dia 31.

Quem perder o prazo para parcelamento do IPVA, terá apenas a possibilidade de quitação em fevereiro ou março (com os mesmos descontos) ou depois conforme o número final das placas do veículo, com calendário de pagamento concentrado no mês de abril.

TABELA DE DESCONTOS MÁXIMOS Pagamento Descontos

Antecipação Desconto

Máximo PJ Desconto

Máximo PF Até 31/01/2017 3% 3% 22,40% Até 24/02/2017 2% 2% 21,60% Até 31/03/2017 1% 1% 20,80%

Serviço

Quem paga? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 1997.



Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar certificado de registro e licenciamento de veículo. Junto com o IPVA, é possível pagar o seguro obrigatório (DPVAT), licenciamento e multas de trânsito.



Onde pagar? Desde 14 de dezembro, no Banrisul, Bradesco, Itaú, Sicredi, Caixa (loterias) e Banco do Brasil (somente para clientes).