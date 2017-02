Corsan recorre de desconto na fatura de água

Estatal não concorda com determinação da Agergs

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) divulgou, nesta segunda-feira, nota oficial se posicionando em relação à resolução da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs). O texto da agência reguladora determina desconto nas faturas de água em vários municípios, entre eles Taquara, devido aos dias em que aconteceu desabastecimento neste mês. A Corsan anunciou recurso contra a decisão, pedindo efeito suspensivo, o que será analisado pela Agergs.



Para Taquara, está previsto, na resolução da agência, um desconto de 9,97% em março devido aos 2,99 dias sem abastecimento por conta da lama que atingiu o Rio dos Sinos e prejudicou a captação, no início do mês. A situação foi provocada pela enxurrada que atingiu Rolante. Na nota, a Corsan afirma que também foi vítima deste problema.



A companhia diz que agiu com prontidão, permanecendo em regime de plantão para monitorar e restabelecer os serviços, evitando danos aos maquinários e arcando, inclusive, com o pagamento de horas-extras aos seus empregados. "Soma-se o fato da suspensão do abastecimento ter ocasionado perda de receita para a Companhia e prejuízo a sua imagem", sustentou a Corsan.



A Corsan finalizou informando que requereu à Agergs a reconsideração com efeito suspensivo da resolução, até que "se construa um ambiente regulatório capaz de promover a eficiência de todos os atores envolvidos no saneamento".