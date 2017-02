Estado paga R$ 8,1 mil para servidores a partir desta terça-feira

O governo do Estado inicia, nesta terça-feira (31), o pagamento da folha do mês de janeiro dos funcionários do Poder Executivo, com o depósito de até R$ 8.100,00 líquidos, para cada matrícula. Com este valor, 95% dos servidores terão seus vencimentos integralizados, percentual que sobe para 99% em relação ao Magistério. Para este crédito, foi necessário dispor em caixa de R$ 1,08 bilhão.





A folha líquida do Executivo, incluindo os encargos, soma R$ 1,172 bilhão em janeiro, já considerando cerca de R$ 55 milhões para o pagamento das férias (1/3) de grande parte dos professores. Também nesta terça-feira (31) será creditada a segunda parcela do 13º salário de 2016, que representa outros R$ 102 milhões. A Secretaria da Fazenda prevê quitar a folha de janeiro até o dia 10, de acordo com o ingresso da arrecadação de impostos.





O pagamento dos servidores vinculados às fundações (celetistas) está confirmado para a próxima sexta-feira (3), segundo dia útil do mês. O Estado retoma, na virada do mês, o pagamento dos serviços da dívida com a União, o que representa cerca de R$ 55 milhões (R$ 15 milhões que correspondem a 5,5% da parcela mensal, mais R$ 40 milhões do parcelamento em 24 vezes dos valores que o Estado deixou de pagar no período em que estava amparado por liminar judicial).





A receita líquida chegou a R$ R$ 2,82 bilhões, especialmente, em razão do comportamento positivo do ICMS e do calendário de pagamento do IPVA. No entanto, o mês está fechando com despesas que ultrapassam R$ 3,08 bilhões.