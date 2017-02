Câmara de Taquara retoma sessões nesta terça-feira

Legislativo esteve em recesso por duas semanas

Após um recesso aprovado na segunda sessão ordinária do ano, a Câmara de Vereadores de Taquara retomará a realização das reuniões semanais dos parlamentares nesta terça-feira. A sessão será realizada a partir das 18 horas. A Rádio Taquara reproduz o encontro após às 20 horas, depois do programa obrigatório A Voz do Brasil.