Brigada Militar prende por assalto em Taquara

Acusado roubou pedestre no bairro Jardim do Prado

Divulgação

A Brigada Militar prendeu, nesta terça-feira, um homem de 22 anos por assalto em Taquara. O crime aconteceu na avenida Oscar Martins Rangel, no bairro Jardim do Prado.



Segundo as informações, os policiais foram informados sobre roubo a pedestre e, durante as buscas, avistaram um homem em uma bicicleta com as características da utilizada no assalto. O suspeito foi abordado e, ao realizar a revista, os PMs localizaram um simulacro de pistola. A vítima reconheceu o indivíduo como autor do assalto.



O celular e o dinheiro roubado foram recuperados e o indivíduo preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Taquara, onde foi autuado em flagrante.