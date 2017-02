Exclusivo: PF requer mídia original para perícia em vídeos sobre Picucha

Laudo foi apresentado no processo em tramitação na Justiça

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Na semana passada, Picucha falou à Rádio Taquara sobre os vídeos, e disse que material se tratou de uma armação.

A Justiça Eleitoral de Taquara recebeu, na semana passada, o laudo pericial da Polícia Federal no processo que apura suposta prática ilícita por parte do ex-candidato a prefeito de Parobé, Diego Dal Piva da Luz (Diego Picucha). Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) em que estão sendo apurados vídeos divulgados durante a campanha em que, supostamente, Picucha negociaria contratos com o poder público em troca de recursos para a sua campanha. O laudo da PF, no entanto, é inconclusivo, pois requer a mídia original para a maior parte das análises.

O documento foi assinado pelo perito criminal federal Tiago de Vargas Feijó, que analisou o material no dia 2 de janeiro. Segundo o documento, o perito recebeu um dispositivo de armazenamento do tipo "pendrive", da marca Sandisk, modelo Cruzer Blade 8 gigabytes, fabricado na China e em bom estado de conservação. O exame pericial, segundo Tiago, foi para verificar o conteúdo do material e responder aos quesitos levantados pela defesa de Picucha. A maior parte dos questionamentos foi relacionada à criação e edição do arquivo.

O perito explica que, utilizando-se de um reprodutor de mídias, constatou que "trata-se de arquivos aparentemente gravados em ambiente interno de reuniões". No entanto, o representante da PF não foi conclusivo quanto à possível edição. "O exame pericial de verificação de edição é um exame complexo e deve envolver primordialmente a mídia original e o equipamento de gravação. E tem por objetivo buscar elementos materiais indicativos de manipulações em áudio, vídeo ou imagens que modifiquem o sentido original das informações ali presentes", explicou. Para tanto, o perito disse que, faz-se necessário, o preenchimento de alguns requisitos, como o envio da mídia original para perícia, dos equipamentos e acessórios de gravação e a delimitação e apontamento dos trechos sob suspeita. Sempre que questionado pela defesa de Picucha a respeito de possível manipulação ou edição nos vídeos e áudios, o perito fez referência a essa dificuldade de análise, requerendo a mídia original.

Quanto às datas de criação dos arquivos, a Polícia Federal também não foi conclusiva. O perito afirma que "deve-se ter muito cuidado ao analisar as datas existentes em arquivos digitais, pois estas datas podem corresponder às datas configuradas no sistema operacional no momento da cópia, gravação, alteração, aquisição ou acesso dos arquivos, dependendo ainda, dos sistemas de arquivos utilizados pelos dispositivos e dos procedimentos realizados". O laudo acrescenta: "Desse modo, torna-se importante a busca pelas mídias originais (primeiros suportes de gravação das imagens e sons) e ainda pelos equipamentos utilizados na gravação". Todas as vezes em que questionado sobre datas dos arquivos, o perito elencou essa dificuldade para afirmar com precisão as datas de gravação.

Outro questionamento da defesa de Picucha foi quanto à existência de "desincronias labiais dos interlocutores". O perito disse que esse exame foi prejudicado, pois "devido ao ângulo de enquadramento e condições de iluminação torna-se inviável a análise isolada da sincronia labial dos interlocutores". Ao receber o laudo, o juiz Rafael Peixoto concedeu cinco dias para as partes do processo se manifestarem sobre o laudo. Após estes posicionamentos, o magistrado analisará eventual encerramento da fase de instrução do processo, ou seja, da etapa de produção de provas.

Na semana passada, Picucha concedeu entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, quando se manifestou sobre os vídeos. Disse que a perícia foi solicitada por seus advogados "para realmente mostrar à comunidade o que é verdade e o que é mentira". Segundo ele, o contexto dos vídeos não é verdadeiro, e foi montado por pessoas que, na avaliação de Picucha, não têm capacidade de conseguir emprego na iniciativa privada e precisam se apegar ao poder público. O ex-candidato disse ter certeza de que os vídeos foram uma armação.

O laudo veio a público porque o processo que apura a questão dos vídeos não possui mais segredo de Justiça. A solicitação de levantamento do sigilo foi feita pela coligação Parobé Pode Mais, de Irton Feller (PMDB), no começo de dezembro, alegando que, passado o período eleitoral, não havia mais motivo razoável para a manutenção do segredo. A mesma posição é a do Ministério Público, em parecer assinado pela promotora Ximena Cardozo Ferreira. Para ela, o segredo de Justiça só pode ser determinado em caráter excepcional. Com isso, o próprio MP se manifestou favoravelmente ao levantamento do sigilo, o que foi aceito pelo juiz Rafael Peixoto.