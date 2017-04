Secretaria da Agricultura de Rolante ofereceu curso de artesanato em parceria com o Senar

Capacitação na Casa da Colônia reuniu 16 participantes.

A Secretaria Municipal de Agricultura de Rolante, através de uma parceria com o Sindicato Rural do Vale do Paranhana e com o Senar, ofereceu o curso “Artesanato – Bonecos de Pano”, com 16 participantes e duração de 32 horas/aula. Durante o curso, ministrado pela instrutora do Senar Alice Gonçalves, que foi realizado de 20 a 25 de março, na Casa da Colônia, as alunas aprenderam a fazer bonecos, bichos e flores, com ênfase na Páscoa. O objetivo do curso é proporcionar saúde, como uma forma de terapia, para as participantes, além oferecer a possibilidade da geração de uma renda extra, fazendo os bonecos para decorar a casa, presentear ou comercializar.