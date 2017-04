Estudantes de Três Coroas visitam indústria de bebidas

Alunos da Fernando Ferrari estiveram na Brasil Kirin

Para celebrar o Dia da Água, os estudantes do 4º e do 5º ano da Escola Municipal Fernando Ferrari, de Três Coroas, visitaram na quarta-feira (22) a Brasil Kirin. Os estudantes fizeram a visita a convite da indústria de bebidas. No local, as crianças conheceram como funciona o processo de captação e tratamento da água. Além disso, eles bateram um papo com os anfitriões sobre a importância da preservação deste recurso natural. No dia 4 de abril os estudantes retornarão à fábrica para assistir a um vídeo.