Secretaria de Saúde de Rolante faz balanço dos atendimentos realizados em janeiro

Mais de duas mil consultas foram proporcionadas à comunidade

No mês de janeiro, a Secretaria de Saúde de Rolante fez os seguintes atendimentos: Clínico: 2.328 consultas; Enfermeiras: 979 consultas; Dentista: 796 consultas; Pediatra: 202; Ginecologista: 192 e Fisioterapia: 416. A Secretaria Municipal de Saúde de Rolante trabalha com o sistema de acolhimento. O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes.





Em Rolante o acolhimento é realizado pelas enfermeiras, com o objetivo de ver a necessidade de cada usuário naquele momento e solucionar as suas necessidades de forma humanizada. No município, além do atendimento das equipes de Saúde da Família são oferecidas as seguintes especialidades: Ginecologista, Pediatra, Fisioterapeuta, Psicólogo e equipe especializada do Caps, contando, também, com o trabalho dos agentes comunitários de saúde.