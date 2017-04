Homem é morto a tiros em Parobé

Crime ocorreu na madrugada desta terça-feira

Mais um crime de homicídio passará a ser investigado pela Polícia Civil de Parobé. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira. Segundo a Brigada Militares, moradores relataram a ocorrência de um tiroteio no bairro Jardim. Os policiais foram até o local e encontraram o corpo da vítima em via pública, na rua Luiza Martins de Souza. O homem foi identificado como Anderson Soares de Souza, 28 anos, que tem antecedentes por tráfico e posse de drogas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.