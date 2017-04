Taquara inicia a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural

Organizar e priorizar as ações realizadas no meio rural permeiam o plano

Está em elaboração no Município o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Oengenheiro agrônomo, Alexandre Czermak Rick, é o responsável pelo trabalhoque está em fase de levantamento de dados e análise dos seis distritos taquarenses, que são Padilha, Rio da Ilha, Pega Fogo, Fazenda Fialho, Entrepelado e Santa Cruz da Concórdia.

“O Plano é um instrumento orientador da Administração Pública e da sociedade local, contendo uma série de políticas públicas voltadas à área rural e às atividades vinculadas a ela. É realizado por representantes governamentais municipais, órgãos públicos federais e estaduais, instituição de ensino superior e organizações representativas do setor rural e produtores”, destaca Alexandre.

Para o vice-prefeito, Hélio Cardoso Neto, a elaboração do plano dependerá do auxílio de todas as secretarias e diretorias municipais, bem como da comunidadee servirá para organizar e priorizar as ações realizadas no meio rural. “Realmente é uma questão muito importante ao Município, precisamos de um diagnóstico preciso e concreto para que as nossas ações sejam otimizadas e nos aproximem, ainda mais, da realidade da zona rural taquarense”, menciona Neto.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, Dircinei Antonelo, relata a importância do Plano ao Município. “Todos os recursos advindos por emenda parlamentar só vem para Taquara se tivermos o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, por isso precisamos efetivar o quanto antes a sua elaboração”, relata Antonelo.

Segundo o engenheiro agrônomo as etapas do Plano compreendem a elaboração do diagnóstico técnico composto de levantamento de dados quantitativos e qualitativos formando um retrato atualizado do Município; a ampla participação das instituições públicas e privadas, através de reuniões, assembleias e audiências públicas em diferentes momentos e a elaboração de diretrizes para o Desenvolvimento Municipal Rural com planejamento e execução.