Igrejinha estreia fora de casa contra o Gaúcho

Clubes reeditam partida da semifinal de 2016, da Segunda Divisão

O EC Igrejinha vai fazendo os últimos ajustes para a sua estreia na Segunda Divisão 2017. O Tricolor do Vale do Paranhana está no Grupo 2 da competição ao lado de Grêmio, Nova Prata, Três Passos, PRS (Garibaldi), Elite (Santo Ângelo) e Gaúcho (Passo Fundo).

A estreia será em Passo Fundo, justamente contra o Gaúcho, equipe que eliminou o Igrejinha no ano passado. “Fizemos bons confrontos contra eles, mas infelizmente, no detalhe eles conseguiram a vaga para a final”, lembra o técnico Everton Fabro, que segue no comando da equipe igrejinhense.

Na temporada passada o Igrejinha, além de disputar a Segunda Divisão, fez ótima campanha na Super Copa Gaúcha caindo na semifinal para o São José. As boas partidas fizeram jogadores de destaque alçarem voos maiores. Mas o clube manteve boa parte da base do ano passado e trouxe reforços pontuais, como o lateral-esquerdo Puyol, vindo do Novo Hamburgo e agregando experiência com o atacante Didi que já passou por Esportivo e Brasil (FAR).

Retornaram ao clube Lucas Veneno e Lucas Schulz, que estava no Araxá onde disputou o Campeonato Mineiro Módulo II. O meia Willian Gustavo que teve uma séria lesão no meio da temporada passada está recuperado e pode ser um trunfo de Fabro. Outra aposta do Igrejinha é na juventude, grande parte dos atletas é da base do clube ou já teve alguma passagem pelo Tricolor. “Trabalhamos fortemente na base. Hoje podemos dizer que quase 80% deste plantel é aqui da região. E isso nos orgulha muito”, comenta o presidente Ademir Stein.

Jogos do 1º Turno

Dom 02/04 - Gaúcho x Igrejinha

Qua 05/04 - Igrejinha x Grêmio

Dom 09/04 - Nova Prata x Igrejinha

Qua 12/04 - Igrejinha x PRS

Dom 16/04 - Três Passos x Igrejinha

Qua 19/04 - Igrejinha x Elite