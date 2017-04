Carreta cultural do Sesc fará intervenções na região

Quatro municípios serão percorridos em abril.

Caminhão oferecerá atividades artísticas e recreativas no Vale do Paranhana.

REGIÃO - O Vale do Parnahana receberá, em abril, uma série de intervenções do RecreArte, uma carreta cultural mantida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). A circulação iniciará na próxima quarta-feira, em Rolante, e se estenderá até o final do mês, com passagens em quatro municípios (confira o calendário). Serão oferecidas apresentações de teatro, contações de histórias, cinema de rua, intervenções artísticas, espetáculos musicais e de dança. Também há atrações para as crianças, com brinquedos infláveis e jogos recreativos.

Segundo o Sesc, as atividades da caravana RecreArte iniciam sempre às 8h30min e se estendem até o início da noite. A iniciativa conta com o apoio das prefeituras. Criada em 2013, a iniciativa promove diversas experiências recreativas entre a comunidade gaúcha, além de ter como objetivo intensificar o acesso da população às produções artísticas. A estrutura da unidade móvel conta com uma carroceria medindo 12 metros x 2,6 metros, tampa lateral tipo "Palco" com medidas de 7,5m x 2,5m.

O CALENDÁRIO

De 5 a 8 de abril - Rolante

De 12 a 15 de abril - Três Coroas

De 19 a 22 de abril - São Francisco de Paula

De 26 a 29 de abril - Taquara