Anunciadas emendas parlamentares para saúde e segurança em Taquara

Recursos foram destinados por deputado Marco Maia (PT)

No último dia 21, o vice-prefeito de Taquara, Hélio Cardoso Neto (PP), recebeu a informação de que o município poderá ser beneficiado com R$ 400 mil para serem destinados aos setores de segurança e saúde. Os recursos foram propostos em emendas parlamenares do deputado Marco Maia (PT), atendendo indicações da vereadora Mônica Facio (PT).

Durante o comunicado sobre a destinação da verba, ocorrida no gabinete do prefeito, o assessor parlamentar do deputado, Anilton Pereira, informou que uma das emendas, no valor de R$ 100 mil, deverá ser destinada à estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Os outros R$ 300 mil deverão ser utilizados no apoio à modernização das instituições de segurança, citando como exemplo a expansão do videomonitoramento. A Prefeitura informou que, agora, as emendas seguem processo burocrático para a liberação dos recursos.