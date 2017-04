Sarau com Café retorna na quinta-feira com o grupo Rafuagi

Será a primeira edição do ano do evento cultural de Taquara

Divulgação

O Sarau com Café retoma as atividades em Taquara nesta quinta-feira, dia 30 de março, às 19h30min, no Bistrô da Pati (rua Guilherme Lahm, 1297). O primeiro encontro do ano no município terá a participação do grupo Rafuagi, de Esteio, consolidado como uma das principais referências de rap no estado.



O trio, integrado por Rafa, Ricky e Dj-Croko, alça vôos maiores, desde que iniciou a sua carreira há 13 anos, e já faturou o Prêmio Hutúz em 2006 e 2009, a honraria mais importante do Hip Hop da América Latina com o EP “Todos Iguais”, além de ter gravado com artistas dos mais diversos nomes da música nacional e internacional, como o uruguaio Daniel Drexler, e nomes consagrados da música brasileira, como Emicida, Rashid, MV Bill, RAPadura XC e a banda Bidê ou Balde.



O Rafuagi também já dividiu o palco em grandes festivais pelo mundo com Ghostface Killah e o grupo Wu-Tang Clan (EUA), Killapriest (EUA), GAVLYN (EUA), Afu-Ra (EUA), Yasiin Bey/Mosdef (EUA), Criolo, Caetano Veloso, Racionais, entre outros.



O primeiro disco de estúdio dos rappers, “Esse é Meu Lugar”, com 15 faixas, teve participações especiais de Rappin` Hood, Nitro Di e Bastardo do SNJ, entre outros, e foi lançado em 2012. Logo, faturou o Prêmio RAPLongaVida, na categoria Melhor Disco e recebeu indicação para o Prêmio Açorianos.



Depois de conquistar o Rio Grande do Sul e mostrar ao Brasil que o rap gaúcho tem qualidade, o Rafuagi mostrou força na América do Sul e Europa, lançando seu segundo disco, intitulado “Parte do Ciclo”, compondo e participando dos maiores eventos de Hip Hop da atualidade, como os Festivais Hip Hop Al Parque e Cuida Natura na Colômbia, e o Festival Paris Hip Hop na França, além de apresentações em diversos estados do Brasil, no Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha.



O Rafuagi tem forte influência e circulação na região metropolitana de Porto Alegre e possui também, como marca na carreira, uma ampla capacidade de articulação em diversas comunidades, de diferentes municípios, em níveis estadual, federal e internacional. Esta característica foi alcançada através da participação intensa da própria comunidade na construção e execução de seus projetos, a exemplo da criação da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e a conquista histórica da primeira Casa do Hip Hop do Rio Grande Sul em Esteio, que mobiliza mais de dezoito mil jovens.



Organizado por Roseli Santos, Januário Marques de Souza, Rafael Tourinho Raymundo, Ilana Lehn e Gustavo Linden Albert, o Sarau com Café completa 14 anos em 2017, incentivando os talentos na arte, na música e na literatura. O sarau ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês, com entrada gratuita, e apoio cultural de Cirurgiã Dentista Stefani Lanius Adam, Clínica de Ortopedia João Guilherme Hackmann, Cult Café de Rolante, Bistrô da Pati, Estação Cópias, Faccat, Invento Propaganda, Quem te viu Quem te vê e TCA Informática.