Faccat firma convênio com universidade argentina

Parceria prevê realização de intercâmbio

Os professores Hugo Gorgone e Guillermo Guillén, da Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de San Rafael, na Argentina, assinaram convênio de cooperação para realização de intercâmbio entre docentes, discentes, pessoal de apoio, comunidade e as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). Eles estiveram no campus em Taquara nos dias dias 23 e 24 deste mês para assinatura do convênio com o diretor-geral da Faccat, Delmar Delmar Backes; o vice-diretor de pesquisa e pós-graduação, Roberto Morais; o coordenador do mestrado em Desenvolvimento Regional, Mário Riedl; e o professor Marcos Paulo Griebeler.





A UTN é uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de contribuição para o desenvolvimento dos territórios na qual atua. Possui 30 campi e aproximadamente 70.000 alunos. Na passagem pela Faccat, os professores da UTN proferiram palestras na graduação, dia 23 de março, e no mestrado em Desenvolvimento Regional, na sexta-feira.

Para o vice-diretor de pesquisa e pós-graduação, Roberto Morais, este é mais um passo para incrementar o processo de internacionalização na Faccat. “Trata-se de um projeto que será oferecido aos docentes de graduação e pós-graduação, aos pesquisadores da instituição, aos acadêmicos e também a todos inseridos no sistema educativo da instituição”, afirma Roberto Morais.