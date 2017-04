Riozinho em Festa 2017 terá shows gratuitos e 1º Choppedal

Programação acontecerá de 7 a 9 de abril, no Largo Municipal

Shows variados para toda a família, sem a cobrança de ingresso, e chope gelado. Estas são algumas das atrações do Riozinho em Festa 2017, que acontece de 07 a 09 de abril no Largo Municipal. O evento inicia na sexta-feira, com missa e abertura oficial às 19h. Na sequencia, tem Banda Alegria, Barbarella e o sertanejo universitário de Lucas e Felipe. Sábado, a partir das 15h, a Banda Biss anima a festa. Mais tarde tem show local com Marlon Farias. Às 21h, Rogério Magrão e Banda sobem ao palco, seguido do Grupo Arrastão Sertanejo, e a atração nacional Mali, do The Voice Brazil. A Banda Porto do Som fecha a segunda noite às 3h.

No domingo, a tarde inicia com Xiru Missioneiro. Na sequencia, se apresentam Wilceu Pause & Banda, Super Banda Choppão. Julian e Juliano – JJSV fecham o terceiro dia de shows às 22h. Além destas atrações, todos os dias haverá apresentações da Banda Típica Alemã Macega Show e DJ Jay-A e DJ Lili. “Outra atração da edição deste ano será 1º Choppedal, dia 08 de abril, a partir das 14h, nas categorias Tobata (14 km e 28 km) e Trator (28 km). Estamos preparados para fazer uma grande festa, oferecendo segurança e um clima hospitaleiro que só Riozinho tem”, destaca o prefeito Valério José Esquinatti.

DIVULGAÇÃO

A rainha Denise Soares e as princesas Erica Pires e Libriane Lembi estão divulgando a festa em eventos regionais e escolas e empresas do município. Nas visitas, as soberanas convidam a comunidade para prestigiar o Riozinho em Festa 2017. ”Vamos fazer um grande evento para celebrar o aniversário de nossa cidade", destacou a rainha Denise.