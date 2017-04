Igrejinha insere a goiaba no cardápio da merenda escolar

Iniciativa será em parceria com produtores do município

Divulgação

A Prefeitura de Igrejinha informou que, visando a qualificação contínua da merenda escolar, incluiu a goiaba no cardápio das escolas municipais. A iniciativa ocorre em parceria com a Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Igrejinha (Coopai). Na segunda-feira, o prefeito Joel Wilhelm, o secretário de Educação, Luis Carlos Trombetta, e a nutricionista Marcia Justin receberam a segunda entrega do produto, realizada pelo agricultor Geovani Schoerr.

O prefeito Joel informou que tem acompanhado de perto todo o processo da merenda escolar e ressalta o cuidado que a administração tem tido com a alimentação das crianças, buscando servir um cardápio saudável com produtos de qualidade. Joel acrescentou que Igrejinha é destaque na produção de Goiaba Paluma, com safra estimada em 150 toneladas por ano.