CDL de Igrejinha e Três Coroas promoveu curso sobre técnicas de negociação

Capacitação foi destinada a associados da entidade comercial

Entre os dias 20 a 23 deste mês, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Igrejinha e Três Coroas promoveu o curso “Técnicas de Negociação e Vendas”, com o especialista na área Dario Amorim. A capacitação reuniu 34 participantes, na sede da entidade em Igrejinha.



Entre os objetivos do curso, esteve o aumento da segurança e do poder de negociação dos integrantes. Temas como domínio, planejamento e persuasão do cliente no processo de venda também foram abordados durante a formação.



O próximo curso promovido pela CDL será o "Excelência no Atendimento - A arte de acolher e atender bem", ministrado pela mediadora Neusa Haas, nos dias 29, 30 e 31 de maio. Informações podem ser consultadas pelos telefones 3545.1327 ou 3546.6280.