Empresário de Rolante investe em aviário para aumentar produção

Recursos de R$ 1 milhão incrementaram produção para 22 mil ovos

Há 35 anos, Vito João Schierholt construiu seu primeiro aviário, na propriedade da família, na Linha Reichert, com o suporte técnico do médico veterinário Jair Fleck, atual secretário municipal da Agricultura, que faz questão de lembrar que a capacidade do galpão era para 544 aves de postura. Em 1989, o filho de Vito, Fernando Schierholt, assumiu a responsabilidade de manter e desenvolver ainda mais o aviário e, depois de 28 anos de trabalho e dedicação, há três meses fez um investimento de cerca de R$ 1 milhão na construção de um galpão aviário de 108 metros, com tecnologia de ponta, com o que tem de mais moderno em recolhimento de ovo, distribuição de ração, recolhimento de esterco automatizado e iluminação com timer. Além disto, o produtor já pensa em aproveitar o esterco e comercializá-lo como adubo para jardinagem.





Passando de 544 para um total de 27 mil aves, sendo 21 mil no galpão aviário construído há três meses, e as outras seis mil distribuídas em mais três galpões, o aviário tem uma produção diária de 22 mil ovos por dia, que são comercializados em mercados e confeitarias de Rolante, Taquara, Igrejinha e Parobé.O secretário Jair Fleck explica que o aviário é um empreendimento que valoriza o setor primário de Rolante. Fernando Schierholt salienta que um dos diferenciais é, além do importante investimento, a qualidade da produção, sempre com a entrega de ovos frescos aos clientes. “Procuramos fazer a nossa parte para auxiliar nossos produtores, independente do tamanho do negócio. Aqui a Secretaria auxiliou com saibro, máquinas e infraestrutura para a instalação da fábrica de ração”, comenta Fleck.