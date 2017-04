Duas chapas concorrem nas eleições do Residencial Azaleia

Localidade de Parobé definirá diretoria da Associação de Moradores

Duas chapas estão inscritas para participar da eleição que definirá a diretoria da Associação de Moradores do bairro Residencial Azaleia. Paulo Rodrigues Bernardes dos Santos lidera a chapa um e João Laide Mariano é candidato pela chapa dois. A eleição ocorrerá neste sábado, dia 1º de abril.



Segundo o coordenador das Associações de Moradores de Parobé, Geraldo Both, poderão participar como eleitores todos os moradores que, de acordo com o edital, comprovarem residência nos seguintes locais: Residencial Azaléia, do Beco dos Souza e Rua Ursulina de Souza da Silva(entre a RS 239 até residência de Vilmar Pinto) e Loteamento São João. É obrigatório ter um documento oficial com foto para votar.



Neste sábado, a eleição acontecerá das 8 às 12 horas. Dois fiscais, um de cada chapa, farão a comprovação dos eleitores e ficarão na mesa de votação, tendo a responsabilidade de rubricar todas as cédulas e liberar para a votação. A contagem dos votos será às 17h30min, no mesmo local de votação.