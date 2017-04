Lar Padilha arrecada quase 5 mil reais com Brechó Solidário

A verba será utilizada para reforma no refeitório da instituição

O valor arrecadado será utilizado para troca do forro do refeitório do abrigo

Foi promovido no sábado (25/3) o Brechó Solidário do Lar Padilha. Cerca de 15 voluntários auxiliaram na venda de roupas, calçados e bijuterias, comercializadas pelo preço de R$ 2 a 20 reais. No evento, realizado no Barracão Católico de Padilha, foram arrecadados R$ 4.757,00, valor que será utilizado para troca do forro do refeitório do abrigo, onde as cerca de 70 crianças e adolescentes acolhidas atualmente fazem suas refeições diárias.

A educadora social Franciole Rodrigues, que auxiliou voluntariamente desde o planejamento até a organização do brechó, acredita que o evento superou as expectativas. “Pensamos e fizemos tudo com muito carinho e dedicação, e fomos recompensados com um alto número de vendas”, declarou.

Para o diretor do Lar, Fernandes Vieira dos Santos, o apoio da comunidade e dos colaboradores tem sido fundamental no sucesso dos eventos beneficentes promovidos pela instituição. “Somos gratos, mais uma vez, pela presença da comunidade de toda a região em nossas promoções e da dedicação de nossos funcionários e voluntários. Isso tem sido fundamental para conseguirmos investir nas reformas dos prédios, que é uma de nossas prioridades atualmente”, destacou Santos.